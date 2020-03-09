أخبار مصر | إجراءات حكومية لتسهيل استخراج شهادة تحليل كورونا (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراءات حكومية لتسهيل استخراج شهادة تحليل كورونا (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الأحد، تكدس وتزاحم من قبل المواطنين الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للسفر للخارج، وبناء على ذلك عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ بحضور وزراء: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام، لإيجاد حلول عاجلة حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليوم أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

واتخذ رئيس الوزراء خلال الاجتماع إجراءات من شأنها التسهيل على المواطنين لإجراء اختبارات وتحليل فيروس "كورونا" المستجد COVID-19 للسفر خارج البلاد.

جاءت الإجراءات كالأتي:

1_ تجهيز موقع إلكتروني www.clab.mohp.gov.eg لحجز موعد لإجراء الاختبار.

2- تظهر له رسالة تنويهية بضرورة حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار، حتى تكون الشهادة صالحة للسفر

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4- عقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

5_ تجهيز خط ساخن للرد على الاستفسارات وحجز ميعاد إجراء التحليل برقم 15335

6_ التنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال فريق عمل للمعامل المركزية لتوثيق الشهادات هناك.

7- تتولى وزارة الصحة إرسال الشهادات للسفارة المختصة مباشرة، تيسيرًا من الحكومة على المواطنين.