شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بـ «أخبار اليوم» و«دار الهلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات القومية نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم في كل من مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال.

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وجاءت النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة بالنسبة لمؤسسة «أخبار اليوم» لتعلن فوز كل من جمال حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي ورفعت رشاد بمقعدي مجلس الإدارة «صحفيين»، وفوز كل من وائل إسماعيل وإيهاب نصر «إداريين»، وأحمد مصطفى ومحمد جاك «عمال».

وفاز كل من محمد هاشم ومصطفى يونس النجمي بمقعدي الجمعية العمومية «صحفيين»، وهلال إبراهيم وأحمد صلاح «إداريين»، وياسر محمود وسيد ستو «عمال.

وفي مؤسسة «دار الهلال» أعلنت اللجنة أن الانتخابات أسفرت عن فوز عبداللطيف حامد ومحمد عبدالحافظ بعضوية مجلس الإدارة عن «الصحفيين» ومحمد حبيب وهاني موسى بعضوية الجمعية العمومية عن الصحفيين.