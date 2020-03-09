شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر» تُحيل طالبًا إلى مجلس التأديب بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، طالبًا إلى مجلس التأديب، بعد نشره منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يحوي مضمونه على إصابة عدد من الطلاب في إحدى كليات الجامعة بفيروس «كورونا».

وأوضح عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أنه تم إبلاغ الطالب وولي أمره بالقرار والموعد المحدد للمثول أمام جهة التأديب بالكلية، بتهمة نشر الإشاعات المثيرة للفوضى، وبث حالة من الذعر بين طلاب الكلية والجامعة بدون دليل.

وأهاب عميد الكلية بأبنائه الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض، مشددًا على أن الجامعة تحرص كل الحرص على صحة جميع منسوبيها، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك.