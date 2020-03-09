شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم مصر والإمارات والكويت.. السعودية تُعلق سفر مواطنيها والمقيمين بها إلى 9 دول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى 9 دول من بينهم مصر والإمارات والكويت والبحرين.
وذكرت صفحة وزارة الخارجية السعودية، على موقع تويتر، بحسب مصدر مسؤول أنه :«قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من ( #الإمارات، و#الكويت، و#البحرين، و#لبنان، و#سوريا، و#كوريا الجنوبية، و#مصر، و#إيطاليا، و#العراق)».
وأضاف «المصدر»: «قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول التي تم تعليق السفر إليها، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية».
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم مصر والإمارات والكويت.. السعودية تُعلق سفر مواطنيها والمقيمين بها إلى 9 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.