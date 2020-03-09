أخبار × 24 ساعة.. تفاصيل أول حالة وفاة لألمانى بـ"كورونا" فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية . تفاصيل أول حالة وفاة لألمانى بـ"كورونا" فى مصر.. رفض العزل بالمستشفى أول صور للمواطن الألمانى ضحية "كورونا" فى مصر صور.. المترو والسكة الحديد يطلقان حملة لتطهير القطارات والمحطات ضد كورونا.. تشمل تعقيم دورات المياه والمكاتب الإدارية.. نشر ملصقات للتوعية بأعراض الفيروس وكيفية التصرف.. ووسائل الاتصال حال شعور راكب بالأعراض Advertisements التضامن: مد تلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات إلى 19 مارس وزير التعليم العالى: المراكز البحثية تعمل على إعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا التعليم: تدريب عملى لطلاب أولى ثانوى استعدادا للامتحان الإلكترونى 22 مارس سيناريوهات السياحة لمحاصرة تداعيات كورونا.. الغرف السياحية تتابع مع المحافظات لفحص العاملين.. الفنادق تتعاقد مع أطقم طبية مدربة للتعامل مع أى إصابة ودورات تدريبية عاجلة لطرق الوقاية.. ولجنة لرصد الحركة السياحية

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