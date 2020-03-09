شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف إجراءات تحليل "PCR" بدون تكدس.. وتؤكد: لا يوجد كشف مستعجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، المتحدث باسم الوزارة، إنه سيتم تدشين صفحة على موقع الوزارة الإلكتروني للتعامل مع استقبال الحالات التي تريد إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود كورونا من عدمها، سيبدأ العمل صباح الغد، موضحًا أن وزارة الخارجية ستوثق الشهادات، بالمعامل المركزية، ثم ترسلها الصحة للسفارات مباشرة.

وأوضح "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه يجب حجز معاد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار لتكون الشهادة صالحة للسفر.

وواصل: "القدرة الاستيعابية للمعامل المركزية ستكون غدًا 400 اختبار، وسترتفع هذه القدرة لـ 1000 اختبار بعد تشغيل المعامل الفرعية".

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وتابع: "الاختبارات بحميات العباسية وحميات إمبابة وحميات المنيا، وأسوان وبورسعيد ، والمعمل المشترك في شرم الشيخ الدولى، وحميات الإسكندرية وسيتم تفعيلهم يوم الأربعاء".

وأشار إلى أن سعر الكشف وتحليل كورونا ألف جنيه للمواطن المصرى، والمواطن الاجنبى 70 دولار، ومفيش حاجة اسمها كشف مستعجل بـ 2500 جنيه.

وفيما يتعلق بوفاة المواطن الألماني، قال إنه يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية، تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة، عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، وتوجه إلى مستشفى الغردقة العام، مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي، لتلقي الرعاية الطبية، وبإجراء الفحوصات اللازمة له، وسحب العينة، التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وجرى وضعه فى الرعاية المركزة، نظرا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته، وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم.

وأشار إلى أنه على الفور، اتخذت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، كل الإجراءات الوقائية اللازمة، كما جرى تعقيم وتطهير المستشفى.