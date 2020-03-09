شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة وغرفة الفنادق تتابعان نسب الإشغالات فى المنتجعات بالمحافظات السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت غرفة المنشآت الفندقية فروعها فى المحافظات السياحية بالمتابعة مع الفنادق والمنتجعات لمعرفة تفاصيل الحركة السياحية، وإبلاغ لجنة الأزمات فى الغرفة بالقاهرة، والتى تتابع بشكل مستمر مع وزارة السياحة، حتى تتمكن من رصد تأثير فيروس كورونا على الحركة السياحية لمصر وفقا للبيانات والإحصائيات.

وعممت الغرفة منشورا بناء على طلب وزارة السياحة والآثار، لمتابعة نسب الإشغالات والإلغاءات للحجوزات فى الفنادق، حتى تتمكن من قياس الحركة السياحية فى ظل الأحداث العالمية الراهنة، بخصوص انتشار فيروس كورونا فى العديد من الدول، وما ترتب على ذلك من انحسار لحركة السياحة والسفر العالمية.

وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك حالة طوارئ بالغرفة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، حيث جار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية.

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وأوضح الشاعر لليوم السابع أن هناك 26 مدربا يتنقلون فى جميع المحافظات السياحية لمتابعة العاملين بالفنادق وتدريبهم على الإجراءات الوقائية التى يجب اتباعها، وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوى وكذلك الإبلاغ الفورى عن الاشتباه فى أى حالة.

وقال الشاعر إن المواد التى يتم تلقينها للعاملين بالفنادق الآن علمية وموثقة من قبل منظمة الصحة العالمية، هذا بالاضافة إلى أطباء من المديريات الصحية لمنحهم محاضرات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، مشددا على أن فروع الغرفة فى المقاصد السياحية ستعمل على توفير كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذه الدورات.

وقامت غرفة الفنادق بارسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة.