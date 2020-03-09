شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرشاد الزراعى" يقدم روشتة للفلاحين لمواجهة الآثار السلبية للتقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، عن توصيات هامة يجب على كافة المزارعين اتباعها، الفترة الحالية نظرا لموجة التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد حاليا، والزراعات القائمة خاصة المحاصيل الحساسة لزيادة الرطوبة الأرضية مثل: البطاطس، الفراولة، الفاصوليا، البسلة، الفول، البصل، الثوم، الخرشوف، والخضر تحت الأنفاق وحتى أشجار الفاكهة التي دخلت في بداية موسم النمو.

وجاءت أهم التوصيات الواجب تنفيذها، بمجرد انتهاء موجة التقلبات مباشرة، بأن يتم الرش خلال الفترة التي تتراوح ما بين يومين الى ثلاثة أيام بمجرد جفاف التربة، بعالى الفسفور (الماب) بمعدل 1.5-2 كجم للفدان + 1 كجم فولفيك أسيد + 15-20 سيتوكينين 4% / للفدان، كما تكرر بعد خمسة او سبعة أيام وذلك للمحاصيل في النصف الأول من الموسم أو لجميع أشجار الفاكهة.

وأكدت التوصيات أهمية تقريب الرية التالية، بحيث تكون رية خفيفة ويتم اضافة حامض الفسفوريك بمعدل من 3 إلى 4 لتر للفدان تنقيط ومن ٨ الى ١٠ لتر للري بالغمر، فضلا عن أهمية الرش بالمبيدات الفطرية الوقائية أو العلاجية ضد الفطريات، والتي تحتوي على المواد الفعالة: أكسي كلورو النحاس - ميتالكسيل - مفينوكسام - ازوكسي ستروبين - فوستيل ألومنيوم.. إلخ، كما تكرر بعد 5-7 أيام.

وفيما يتعلق بالزراعات التى تجاوزت نصف عمرها يتم رش كالسيوم مخلبي ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية، وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم بمعدل 5 كيلو للتنقيط و10 كيلو للغمر للفدان حقنًا لمحاصيل: البطاطس، الثوم والبصل المبكر.

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ولفتت التوصيات الى أهمية تكثيف عمليات الفحص المستمر للزراعات، حيث من المتوقع أن تكون هذه الظروف مناسبة لتشيكل الاجيال الاولي من حشرات المن والتربس والعنكبوت الاحمر ، مشيرة إلى أنه عند وجود اصابة يتم استخدام المبيدات المناسبة والموصى بها.

ومن جهته أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن القطاع يتابع حالة الزراعات أولا بأول بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة وإدارات الإرشاد التابعة لها، وإعطاء التوصيات الفنية المناسبة بالتنسيق مع المعاهد والمعامل البحثية المختصة، بحيث يتم تعميمها ونشرها في كافة المحافظات، وذلك لتجنب وقوع أية خسائر للمزارعين، نتيجة تأثر زراعاتهم بالتقلبات الجوية المختلفة.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد أن ذلك يعد دورا أصيلا للقطاع، في دعم المزارعين من خلال التوصيات المناسبة، ونشر الممارسات الجيدة لهم، في سبيل حمايتهم وزيادة إنتاجية محاصيلهم الزراعية، بما يعود عليهم بزيادة دخولهم.