13 أبريل.. طعون المتهمين بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" على أحكام الإعدام والمشدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت محكمة النقض جلسة 13 أبريل المقبل لنظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المشدد.

ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام دائرة الإثنين "ج".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 19 أغسطس الماضي بالإعدام شنقاً على 6 متهمين، في قضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" المتهمين فيها بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص.

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كما قضت المحكمة بمعاقبة 41 متهماً بالسجن المؤبد، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات.

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين: عبدالحميد محمد محمدي، محمد حسن عبود، خالد زكريا على، فهد العقباوي السيد، أحمد محمد زكي، أحمد محمد حمزة، محمود نصر جمعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.