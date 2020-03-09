"مستقبل وطن": المرأة المصرية في عهد السيسي حققت أعلى مكتسبات سياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وجّه المستشار عصام هلال أمين تنظيم مستقبل وطن، التحية والتقدير للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، مؤكدًا أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت أعلى مكتسبات سياسية واجتماعية.

وقال هلال في بيان له، إن معدل تقدم ورقي أي مجتمع يقاس بدرجة تمكين المرأة وحصولها على كافة حقوقها، ومساهمتها في بناء وتنمية المجتمع وهي ما حققته المرأة المصرية ووصلت لأعلى معدل في الوظائف العامة والوزارات، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية لها دور كبير في في تنمية المجتمع واستقراره.

وأشار إلى أن الدستور المصري نص في التعديلات الدستورية الأخيرة على حصول المرأة على ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، وهي طفرة كبيرة تشهدها الحياة السياسية والحزبية في مصر، ويمثلن ربع مجلس الوزراء ولهم بصمة كبيرة في مجالهن، وزيادة عدد الإناث العاملات تحت قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر، تولي المرأة عناية غير مسبوقة، لإيمانها الكامل بمشروعية وأحقية المرأة في الحصول على كامل حقوقهما.

وشدد "أمين تنظيم مستقبل وطن"، على أن المرأة المصرية هي رمز للتضحية والفداء وما قامت به في الأحداث المختلفة خلال السنوات الأخيرة تؤكد ذلك، مؤكدا أنه لا سبيل لنهضة مصر والوصول بها إلى بر الأمان إلا بمشاركة المرأة والرجل في كل المجالات التي من شأنها الارتقاء بالمجتمع.