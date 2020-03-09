متحدث الوزراء: قرار وشيك من الحكومة بشأن الموالد والمقاهي بسبب "كورونا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس درس توقيتات الموالد التي تشهدها مصر الفترة الحالية والقائمة وما ينتج عنها من تجمعات جماهرية في الاجتماع الأخير، بالتزامن مع تخوفات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنه سيكون هناك بيان وقرار بشأن الموالد الدينية خلال ساعات في ضوء تقارير وزارة الصحة التي حذرت من خطورتها.

وحول احتمالية أن تسبب الشيشة في المقاهي في انتشار الفيروس، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتم دراسة ذلك من قبل وزارة الصحة وفي حال صدور توصية طبية بمخاطرها سيتخذ ما يلزم أيضًا: "هناك دول منعت صلاة الجمعة والعمرة فكيف نترك الموالد رغم احترامنا لقامات أصحاب الموالد وما تمثله من قيمة لأصحابها".