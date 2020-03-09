الصحة: 55 مصابًا بـ"كورونا" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في مصر، يبلغ 55 مصابًا، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.
وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن مصر لن تخفي أي أرقام خاصة بعدد المصابين بـ"كورونا"، خاصة أن مصر شريكة لمنظمة الصحة العالمية، وحريصة على تقديم كل المعلومات الخاصة بالمرض في مصر.
وكشف مجاهد، عن أن هناك عدد من الحالات المصابة التي تماثلت للشفاء، ويبلغ عددها 12 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفاة أول حالة مصابة بفيروس "كورونا المستجد"، لسائح ألماني الجنسية.
وأوضح مجاهد أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرًا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.
وأشار مجاهد إلى أنه على الفور اتخذت وزارة الصحة والسكان، إرشادات منظمة الصحة العالمية وكافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفي.
وأكد مجاهد، أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات، لافتًا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفاة أول حالة مصابة بفيروس "كورونا المستجد"، لسائح ألماني الجنسية.
وأوضح مجاهد أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرًا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.
وأشار مجاهد إلى أنه على الفور اتخذت وزارة الصحة والسكان، إرشادات منظمة الصحة العالمية وكافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفي.
وأكد مجاهد، أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات، لافتًا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.
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