الصحة: 55 مصابًا بـ"كورونا" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في مصر، يبلغ 55 مصابًا، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن مصر لن تخفي أي أرقام خاصة بعدد المصابين بـ"كورونا"، خاصة أن مصر شريكة لمنظمة الصحة العالمية، وحريصة على تقديم كل المعلومات الخاصة بالمرض في مصر.​

وكشف مجاهد، عن أن هناك عدد من الحالات المصابة التي تماثلت للشفاء، ويبلغ عددها 12 حالة.