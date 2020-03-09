​مصطفى بكري: هناك قنوات ومواقع إخبارية تخدع نواب البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وجّه النائب مصطفى بكري، اليوم الأحد، انتقادات حادة لعدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية والقنوات الفضائية، ووصفها بـ"المشبوهة"، قائلًا: "تعلمون أن مصر بلد مستهدف، وجزء من الإضرار بها يكون عبر الإعلام".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وأضاف بكري أن هناك مواقع تخدع النواب وتحرف تصريحاتهم وتضعها في سياق آخر لتعطي معاني مختلفة، وتأخذ لنفسها ستارًا تحت مسميات أخرى لكي يتحدث معها النائب، موضحًا أن النائب بعدها يفاجئ أن تصريحاته موجودة على هذا الموقع أو ذاك، بعكس ونقيض حقيقة تصريحاته وكلامه.

وأيد تصريحات بكري، علي عبدالعال رئيس البرلمان، الذي قال إن قنوات تتبع جماعات إرهابية، تطلب النائب وتؤكد له أنها تنتمي لكيان آخر ليتحدث معها، ثم يفاجئ النائب أنه صوت وصورة على قنوات معادية للبلاد، بحسب ما قال.