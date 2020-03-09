55 مهرة جديدة.. محطة الزهراء تنظم عرضًا للطلايق الثلاثاء المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة نجلاء فتحي، مديرة محطة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة، عن زيادة عدد المهرات التي تضمها المحطة، ليبلغ عدد الولادات الحديثة 55 مهرة، مشيرة إلى انتهاء موسم التزواج الشهر الجاري.

واعتادت محطة الزهراء للخيول بصفة دائمة على إتاحة أفحلها "الذكور المتميزة"، لتشبيه الأفراس بمقابل رسوم في متناول يد مختلف المستويات من مربي الخيول، وكمثال لذلك تم إتاحة 20 فحلًا من الخيل العربية للتشبيه لموسم 2018/2019، أشهرهم الفحل "وفاق"، وهو من ذكور الخيول المتميزة.

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وأضافت نجلاء لـ"الخليج 365"، أن الثلاثاء المقبل ستنظم المحطة عرضًا للطلايق، وإعلان دخول أعداد جديدة لمدرسة الفروسية الملحقة بالمحطة.

وتابعت: "يجري حاليًا عمل 100 بوكس إضافي لاستيعاب الأعداد الجديدة من الأمهار وتحسين نظم التربية، حيث تم بالفعل إنشاء 40 بوكس، وإنشاء عنبر ولادات لاحتياج المحطة الشديد له نظرًا لزيادة الأعداد، وإنشاء 3 مظلات أعلاف لتخزين الدريس وتشوينه بطريقة آمنة لمنع نمو السموم الفطرية، ويتم تبخير العلف تحت إشراف طبي".

وأشارت مديرة الحديقة، إلى أن المحطة تسعى لإنشاء ملعبين جدد للتدريب يتم تجهيز أحدهما تمهيدًا لافتتاحها قبل نهاية العام الحالي.