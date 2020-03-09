​"الوطنية للإعلام": تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الاستوديوهات لتحقيق المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية لعدد كبير من الاستوديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجستي، بهدف رفع مستوى كفاءة العمل بها وتهيئة المناخ المناسب، حتى يتمكن العاملين من القيام بدورهم مع العمل على تطوير المحتوى الإعلامي المقدم للمشاهدة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من أعمال تحديث عدد كبير من الأجهزة الموجودة بالاستديوهات وتطوير البنية التحتية لها مع تزويدها بكاميرات حديثة وتقنيات عالية الجودة ومنها ستديو 10 الخاص بالقناة الأولى.

وأفادت بأنه سيتم البدء في تحديث وتطوير البنية التحتية لاستوديوهات قطاع الأخبار وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وهي ستديو 5 و11 و16، حيث جاء البدء في تنفيذ خطة تطوير وتحديث آليات العمل بالقطاع من خلال عدة اجتماعات عقدها حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع القيادات وبعض من العاملين بقطاع الأخبار لمناقشة الأفكار والرؤى التي تسهم في تفعيل دور القطاع والنهوض به وتجويد المحتوى الإعلامي ومناقشة احتياجات العمل به من تحديث وتطوير في الاستوديوهات.

وأكد زين خلال تلك الاجتماعات على أهمية تطوير العمل بهذا القطاع الحيوي الذي يذخر بالكوادر البشرية المتميزة، مهنيًا لزيادة قدرته على المنافسة ومواكبة المستجدات والأحداث المحلية والدولية المتسارعة وتقديم تغطية مهنية تهدف إلى زيادة الوعي وتنوير العقول.