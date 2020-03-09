إقرار تعديلات غسيل الأموال ورفع الحصانة عن نائب.. أبرز أحداث برلمان الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها إقرار رفع الحصانة عن نائب لاتهامه برشوة بلغت 300 ألف جنيه، إضافة لإقرار تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، فيما شهدت لجان البرلمان نشاطًا مكثفًا وخلافًا بين لجنة الصناعة ورئيسها فرج عامر، على خلفية غياب وزير القوى العاملة عن الاجتماع.

- عبدالعال يفتتح أعمال الجلسة العامة.. ويوجه التحية للمرأة المصرية

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت على عدد من التشريعات التي سبق وبدأت مناقشته في جلسات السابقة.

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- لاتهامات برشوة.. تشريعية النواب توافق على رفع الحصانة عن نائب

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك لاتهام النائب بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 300 ألف جنيه.

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- رئيس النواب: الشعب المصري انتصر للمرأة في التعديلات الدستورية.. والسيسي يدعمها

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه في مثل هذا اليوم من كل عام، الموافق الثامن من مارس، تحتفل دول العالم باليوم العالمي للمرأة، وذلك للدلالة على الاحترام العام للمرأة، والتقدير والحب لإنجازاتها في جميع المجالات.

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- البرلمان يتدخل لحل أزمة تكدس العمالة أمام معامل الصحة.. وعبدالعال يوجه الحكومة

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن تجمع الآلاف من العاملين بالسعودية والكويت الراغبين في العودة إلى عملهم من خلال الحصول على تحليل يفيد بخلوهم من فيروس كورونا.

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- طاقة النواب توافق بشكل نهائي على قانون إلغاء هيئة المحطات المائية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب طلعت السويدي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والذي يلغي هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

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- الإسكان تكشف للنواب موعد تنمية الوادي الجديد

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، وزارة الإسكان بالاهتمام بالمشروعات التنموية من إسكان وطرق وغيرها في محافظة الوادى الجديد، خلال السنة المالية القادمة 2020/2021.

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- ثقافة البرلمان" ترفض مقترح الحكومة بنقل السيرك القومي ومسرح البالون

رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مقترح الحكومة بنقل السيرك القومي ومسرح البالون من العجوزة إلى أرض المطار بإمبابة، وأوصت بالغاء فكرة النقل من الأساس، وتمسكت اللجنة ببقاء السيرك القومي ومسرح البالون في مكانهما لما يمثلوه من تاريخ في وجدان الشعب المصري.

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- هجوم نيابي على عضو "إسكان البرلمان" بعد استخدامه لفظ "نسوان"

أثار النائب عصام الصافي أزمة أثناء اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسبب استخدامه لفظ "نسوان" أثناء كلمته بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن بعض مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب ببعض القرى الريفية.

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- البرلمان يوافق في على تعديلات "غسل الأموال" ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002وذلك فى مجمعة على ان يتم الموافقة النهائية فى جلسة اخرى بعد إحالة القانون لمراجعته بمجلس الدولة.

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- عبدالعال تعديلات قانون غسل الأموال تستهدف تجفيف منابع الإرهاب

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قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن التعديلات الجديدة التي يناقشها المجلس بشأن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، تستهدف تجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة.

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- متهم في رشوة.. مجلس النواب يوافق على رفع الحصانة عن نائب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد، وشهرته جمال الشويخي، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

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- البرلمان يوافق على 200 ألف جنيه حد أقصى لرسم مشروعات البناء

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقته خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (19) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتى تحدد رسوم فحص واعتماد مشروعات البناء والتقسيم.

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- مقترح برلماني باتخاذ إجراءات ضد أي وسيلة إعلامية تخفي هويتها أو تحرف التصريحات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على إحالة مقترح لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مواقع إخبارية أو وسيلة إعلامية تقوم بتحريف تصريحات النواب أو تزييف هويتها خلال الاتصال بهم، إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

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- البرلمان ينتقد تأخر الحكومة في إرسال قرار ترسيم الحدود بين المحافظات

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأخر الحكومة في إرسال القرار الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.

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- عبدالعال يهنىء رئيس النواب الليبي لانتخابه رئيسًا لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

هنأ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالمجلس، لانتخابه رئيسا لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية.

- وزير الإسكان: هيئة المجتمعات لا تتعدى على الأراضي

ناقشت لجنه الإسكان في اجتماعها اليوم السبت، مجموعة من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الإسكان.

ورد عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على جميع طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، بشأن التعديات على المنطقة الحزام الأخر ونطاقها خارج ترعة "بهيج" وتحولها من أراضي مخصصة للزراعة صدر بها قرار جمهوري بذلك إلى منطقة عمرانية، بعد صدور قرار وزير الإسكان في 2019 بنقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية، واعتبارها ضمن المخطط الاستراتيجي لمنقطة برج العرب، وهو ما اعتبره النواب مخالفة للأحكام الصادرة في هذا الشأن وطالبوا بإلغاء القرار.

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- فرج عامر: إجراء بشأن تغيب وزير القوى العاملة عن اجتماع صناعة البرلمان

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيخاطب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وأيضا رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما فعله وزير القوى العاملة اليوم بتجاهله حضور اجتماع اللجنة المقرر، رغم أهميته وتأكيد الوزير مسبقا حضوره.

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- بعد الخسائر.. "البرلمان" يدرس تشديد العقوبات ضد مافيا سرقة الكهرباء

طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإسراع في تنفيذ خطتها لتحويل العدادات التقليدية إلى أخرى مسبوقة الدفع للحد من ظاهرة انتشار السرقات ومخالفة شروط التعاقد من بعض مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع واستغلال عدم مرور موظفي الكهرباء عليهم واللجوء إلى التلاعب في وصلات العدادات وعدم شحن رصيد به لاعتماده على وصلات غير قانونية.

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- رئيس لجنة الخارجية بـ"النواب": نتمسك بحق مصر في مياه النيل

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم عبدالكريم درويش أن مصر من حقها في الحياة وفى حصتها التاريخية من مياه النيل مع الإقرار بحق أثيوبيا في التنمية.

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