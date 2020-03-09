بموقع إلكتروني.. الحكومة تعلن انتهاء مشكلة تحليل فيروس "كورونا" للراغبين في السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، بحضور وزراء السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل فيروس "كورونا" المستجد COVID-19 للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد؛ حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليوم أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني الذي تم تجهيزه اليوم، وهو: www.clab.mohp.gov.eg؛ لحجز موعد لإجراء الاختبار، وتظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في يوم إجراء الاختبار نفسه، حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

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وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه يتم عمل الاختبار في القاهرة بمستشفى حميات العباسية، وفي الجيزة بمستشفى حميات إمبابة، لافتة إلى أنه يتم سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحًا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحًا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحًا، كما قام رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال فريق عمل للمعامل المركزية لتوثيق الشهادات هناك، ثم ستتولى وزارة الصحة إرسالها للسفارة المختصة مباشرة، تيسيرا من الحكومة على المواطنين.

وأكدت الوزيرة أن القدرة الاستيعابية اليومية من غدٍ 9 مارس حتى 13 مارس تصل إلى 400 اختبار، بينما تصل القدرة الاستيعابية اليومية من يوم 14 مارس إلى 1000 اختبار.

ونوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم كذلك تفعيل الخط الساخن 15335، للرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراء الاختبار المطلوب، وحجز ميعاد الاختبار.

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