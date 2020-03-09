مصر | أمن الجيزة يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبدرشين

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داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، عن قيام شخصين مقيمين بدائرة المركز، بمزاولة نشاطًا إجراميا تخصص في مجال تصنيع وتصليح الأسلحة النارية، متخذين من دائرة المركز مقرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، أُعدت عدة أكمنة لضبطهما، أسفرت عن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على بندقية آلية، بندقية خرطوش، 9 فرد خرطوش محلي الصنع، مواسير، ومجموعة من العِدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع والصيانة، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.