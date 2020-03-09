شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم حملة تبرعات لتجهيز مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حملة تبرعات تجهيز مستشفى الاستقبال والطواريء، وذلك غدًا الإثنين الموافق 9 مارس في تمام الساعة 10 صباحًا في العاشرة صباحا بمستشفى الطوارئ.

وكان الدكتور الخشت، دعا في وقت سابق منظمات المجتمع المدني للتبرع للمستشفيات الجامعية، من خلال التبرعات العينية بالأجهزة التي تحتاج إليها، بعد أن استعرض تقريرًا مقدمًا من لجنة متابعة تطوير المستشفيات، حول حاجة مرضى الطوارئ والأقسام الأخرى إلى أجهزة طبية حديثة.

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وقال الدكتور الخشت إن قصر العيني ومستشفياته المختلفة يحتاجون إلى دعم كبير من الجهات المختلفة والمجتمع المدني، موضحاً أن بنك مصر مول حملة دعائية ضخمة لقصر العيني خلال شهر رمضان قبل الماضي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن قصر العيني له تاريخ عريق ويتردد عليه الفقراء والأغنياء يوميًا وهو مفتوح للجميع بلا أي تفرقة بينهم، مضيفًا أن قصر العيني بيت خبرة تخرج منه العديد من القامات الكبرى من أساتذة وأطباء يعملون في مصر والعالم.

وأضاف الخشت، أن قصر العيني خلال عامين سيتحول لصرح كبير في ظل خطة التطوير التي تقوم بها الجامعة لتطوير مستشفياتها، مشيرًا إلى أن وحدة الطواريء بقصر العيني مرت بعدة عمليات تطوير في السنوات الماضية، وأنه حان الوقت لتطويرها بمفهوم جديد كلية وإعادة هيكلتها وبنائها حيث لم يعد مجديًا ترميم البناء القديم، والإصلاح الجزئي غير كاف، بل لابد من إنشاء الجديد القائم على التطوير الجذري، مضيفا أنه يتم العمل حالياً على تطوير طوارئ قصر العيني عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أحدث النظم العالمية.