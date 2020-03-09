شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المرض لـ صهره وممرضه.. تفاصيل جديدة بشأن مصري مُصاب بـ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية إلى 55 حالة، مشيرًا إلى أن الرقم الأخير كان 48، وبالتالي ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم.

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وأشار «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إلى أن الـ 7 إصابات الجديدة، بينهم ممرض الشخص المصاب القادم من صربيا، بجانب مصري آخر صهره، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.

وتابع: «الحالات كلها إما من ركاب المركب النيلي أو المخالطين لهم».