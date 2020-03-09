شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الإجراءات الاحترازية المشددة بمطار الغردقة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، الأحد، إجراءاتها الاحترازية المشددة بشأن فيروس «كورونا»، للكشف على السائحين القادمين من مختلف الدول.

وأكد تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، الأحد، أن إجراءات الحجر الصحي تجرى على أي طائرة قادمة من أي مكان في العالم حاليًا، مشيرًا إلى أنه يتم قياس درجة الحرارة للاطمئنان عليهم، وبعد ذلك تسليم كروت الصحة العامة، ويبدأ الركاب بالدخول.

وأوضح «رفاعي» أنه في حالة وجود أي حالة مشتبه بها يجري تعقيم المكان بالكامل من داخل الحجر الصحي، وعدم خروج أي راكب، لحين الانتهاء من جميع إجراءات الحجر الصحي، مشددًا على أنه لا تقدم خدمات إدخال الطعام أو إنزال الحقائب، لحين الانتهاء تمامًا من الإجراءات، للسيطرة بالكامل على المنطقة وإعادة تطهيرها.

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وأشار إلى أنه في حالة الاشتباه في أي راكب بإصابته بالفيروس يتم استدعاء سيارة الإسعاف الموجودة بمطار الغردقة، ونقله مباشرة لغرفة العزل الموجودة في مستشفى الحميات، وتبدأ الإجراءات الصحية اللازمة، مؤكدًا أن الحالات المشتبه بإصابتهم يتم إخراجها مباشرة على غرفة العزل بمساعدة المسؤولين المتواجدين في المطار من خلال عمل مسار للراكب المشتبه بإصابته لا يمر به أي شخص آخر، مشيرًا إلى أن العيادة الخاصة بالحجر الصحي داخل مطار الغردقة مجهزة على أعلى مستوى بحيث يمكن التعامل مع طائرة مصاب ركابها بالكامل.

وتابع «مرعي» أن العاملين في المطار يقومون بعد إجراءات فحص كل طائرة، وبعد إنهاء عملهم يتوجهون لصالات الوصول والجوازات ويجري قياس درجات الحرارة لهم، ولكل العاملين في المطار 4 مرات يوميًا، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة توفر سيارة خارج أبواب مطار الغردقة بالحجر الصحي لأخذ عينات عشوائية من العاملين وتحليلها، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المنتشر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن هناك تنسيق دائم بين إدارة المطار ومديرية الصحة والحجر الصحى وجميع الجهات المختصة، لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن هناك متابعات مستمرة على جميع رحلات الوصول «ولن يمر أي راكب إلا بعد توقيع الكشف الطبي طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية المتبعة».

وأوضح «رفاعي» أن حركة الرحلات الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثر، مؤكدًا أنه يتم تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة وذلك في إطار المجهودات المكثفة من كافة مؤسسات الدولة للتصدى لفيروس «كورونا» المستجد.