شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «المصارف العربية»: مصر الأولى عربيًا في معدل النمو الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية يتحقق بأمرين، الأول الاستقرار السياسي والأمني، والثاني يتمثل في وجود قطاع مصرفي قوي.

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وأضاف «فتوح»، خلال لقائه ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر لم يتحقق في بعض الدول مثل لبنان والعراق واليمن وسوريا، لكنه تحقق في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، مهنئًا مصر بكونها الأولى عربيًا في معد النمو الاقتصادي في 2018 -2019 بنسبة 5.2%.

وأكد أن التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية لها تأثير على الاستقرار والتجارة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن عدم استقرار الأمن وكثرة الاضطرابات والتجمعات تؤدي لانهيار الاقتصاد، وعدم تمويل المشروعات الاقتصادية، موضحًا أن المنطقة العربية تشهد تحولات سياسية كثيرة صعبة تؤثر سلبًا ومباشرًا على الاقتصاد العربي.

وأشاد بالتحول السياسي السريع في دولة السودان من إعادة تشكيل حكومة وطنية، ورفع العقوبات عن بعض الشركات السودانية، لافتًا إلى أن إعلان مصر لتحرير سعر الصرف كان هناك خطر كبير على القطاع المالي، لكن القطاع المصرفي المصري القوى استطاع اجتيازه.