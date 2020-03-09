شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الحكومة على مطالب منع «الشيشة والموالد» بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس درس توقيتات الموالد التي تشهدها مصر الفترة الحالية والقائمة وماينتج عنها من تجمعات جماهرية في الاجتماع الأخير.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية «الحدث»، أنه سيكون هناك قرار بشأنها خلال ساعات في ضوء تقارير وزارة الصحة، التي حذرت من خطورتها وحول الشيشة في المقاهي.

وقال المتحدث، إنه يتم دراستها من قبل وزارة الصحة وفي حال صدور توصية طبية بمخاطرها سيتخذ ما يلزم أيضاً، مشيراً أن «دولاً منعت صلاة الجمعة والعمرة، فكيف نترك الموالد رغم إحترامنا لقامات أصحاب الموالد وما تمثله من قيمة لأصحابها».