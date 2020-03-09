شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع عمرو أديب، عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل مصر لـ55 حالة، وتعافى ١٢ منهم، وباقي ٤٣ بمستشفى العزل.
قالت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، إنه سيتم نقل المصابين بفيروس كورونا في مصر، عن طريق الطيران من الأقصر للنجيلة، موضحة: «عملنا تقصي وأخذنا عينات، وطلع 45 إيجابيًا، وتواصلنا مع وزارة الداخلية لتحديد المخالطين المباشرين وغير المباشرين.. محتاجة فريق ينزل من منظمة الصحة العالمية، تيجي المركب وناخد عينة عشوائية، ولا توجد أي دولة لديها مقدرة على التحليل الكامل لجميع المواطنين».
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