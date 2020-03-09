شكرا لقرائتكم خبر عن «القومى للبحوث»: نحن في الخطوات الأولى لاستخراج لقاح «كورونا».. نحتاج 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد أحمد، رئيس الفريق البحثى، لإنتاج لقاح كورونا بالمركز القومى للبحوث، أن هناك أبحاث علمية مصرية خالصة تعمل في هذا التوقيت لاستخراج لقاح أو مصل معين للحد من فيروس كورونا، وهذا الأمر متبع في بلدان العالم الأخرى، مستطردًا: «العالم يعمل على إنتاج لقاحات بطرق مختلفة، والدول تحركت في اتجاه القاح واتجاه الدواء».

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»،: «تحركنا في اتجاه اللقاح.. اللقاح هدفه الوقاية، أم الدواء مادة كيمائية تقضى على الميكروب ومصر الآن في الخطوات الأولى، ونحتاج لـ 4 أشهر، للانتهاء من اللقاح المرشح، قبل دخوله في مراحل الدراسات الطبية».

وأشار إلى المركز القومى للبحوث يتواصل مع مختبرات عالمية أخرى في أمريكا وفرنسا وهونج كونج، والصين وألمانيا.