شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف حالة المصري المصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تحسن حالة المصري صاحب الحالة الأسوأ والمصاب بفيروس كورونا بالأمس، مشيراً إلى أن الأشعة الصدرية الخاصة به أظهرت تحسنا كبيراً بعد إبداء الرأي من الأطباء المختصين بجامعة عين شمس، بالإضافة لمستشفى العزل وفي طريقه للشفاء.

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وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «العربية الحدث»، أن الوزيرة تجتمع مع مجلس الوزراء بعد تكدس الجماهير أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة لبحث أزمة التكدس، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار هذا التكدس.

وحول سبب التكدس، قال مجاهد: «التكدس حدث بسبب قرار الدول المستضيفة للعمالة المصرية جاء في عشية وضحاها، ولهذا حدث التكدس اليوم، حيث إن الأربعاء المقبل سيشهد إضافة 7 معامل فرعية أخرى بالمحافظات لضمان عدم التكدس».

وأشار إلى أن معامل وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم هذه الخدمة والوحيدة التي يعتد بنتائجها رسمياً في الدول الأخرى ومن ثم المعامل الفرعية ستخفف العبء عن المركزية في القاهرة.