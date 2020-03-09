شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة مصاب الكورونا.. «الصحة»: جار اتخاذ كل إجراءات التعقيم في مستشفى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه جار اتخاذ كافة إجراءات التعقيم في مستشفى الغردقة التي توجه إليها السائح الألماني المتوفى بفيروس كورونا، حيث أن الأخير توجه إليها بعد عودته من الأقصر وارتفاع درجة حراراته.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» الذي يعرض عبر شاشة العربية الحدث وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «حالة الألماني المتوفى جاءت بعد وصوله من ألمانيا بسبعة أيام فقط وخاطبنا رسمياً ألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بمعلومات أكثر، حيث إن الحالة مكثت فترة قصيرة جداً ولم تظهر عليها الأعراض عند وصول القاهرة، لكنه أصيب بارتفاع درجة حرارته مع انتقاله من الأقصر إلى مدينة الغردقة».

وتابع أن السائح المتوفى توجه لمستشفى الغردقة العام مساء الجمعه 7 مارس، حيث كان يعاني ارتفاعاً في درجة حرارته وتم إجراء الفحص اللازم وثبت إيجابية إصابته بالفيروس وتم إيداعه في العناية المركزة بسبب الفشل التنفسي الحاد ثم ساءت حالته وتوفي بعد فقده للوعي.