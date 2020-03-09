شكرا لقرائتكم خبر عن الساعات الأخيرة في حياة ضحية كورونا بمصر: حالة هياج.. وزوجته تركته (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المسؤولون في مديرية صحة البحر الأحمر إن السائح الألماني أصيب بصدمة كبيرة بعد علمه بإصابته بـ«فيروس كورونا»، مشيرة إلى أنه رفض نقله لمستشفى النجيلة بمرسى مطروح لعزله.

وأضاف المسؤولون في تصريحات صحفية، الأحد، أنه «قام بنزع ماسك التنفس والكانيولا أثناء احتجازه بغرفة العناية المركزة داخل مستشفى الغردقة العام»، مؤكدة أنه «أصيب بحالة هياج شديد ورفض العلاج وحاول الأطباء إقناعه إلا أنه رفض تمامًا على الرغم من أنه كان يعاني من التهاب رئوي حاد».

وأشار المسؤولون إلى أن «زوجة السائح الألماني الذي توفى في وقت سابق، الأحد، غادرت إلى بلادها فور علمها بمرضه».

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وأكد المسؤولون أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية بعد وفاة أول مصاب بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19» في مستشفى الغردقة العام، مشيرين إلى أنه تم تعقيم وتطهير المستشفى، والتواصل مع السفارة الألمانية لاستلام الجثة.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت، الأحد، وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وذكر البيان أن المصاب توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة، نظرًا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.