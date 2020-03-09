شكرا لقرائتكم خبر عن «حوش عيسى» توضح حقيقة إصابة عامل بـ«كورونا» في المدينة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل أحد المصانع في المنطقة الصناعية، وهى المنطقة التي يوجد بها عمال يحملون الجنسية الصينية. وأصدرت الوحدة المحلية بيانًا لطمأنة المواطنين، جاء فيه: «في إطار توجيهات السيد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالرد على الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شائعة على موقع التواصل الاجتماع بخصوص ظهور فيرس كورونا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي، على الفور قام عبدالهادي رشوان، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، بالتحرك والتواصل مع الادارة الصحية بحوش عيسي، والتي نفت الخبر تماماً وتم التواصل مع جميع مصانع المنطقة الصناعية والتي قامت بدورها بنفي الخبر تمامًا، مع العلم بأنه يوجد بالإدارة الصحية قسم خاص بالترصد الذي يتابع أولاً بأول على مدار الـ٢٤ ساعة رصد أي حالة أو وافد أجنبي لمدينة حوش عيسى».

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