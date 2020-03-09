شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. قطر تمنع مؤقتًا مواطني 14 دولة من الدخول إليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة القطرية، في بيان، مساء الأحد، تعليق الدخول مؤقتاً للقادمين إلى قطر من بعض الدول كإجراء احترازي نظراً لتفشي فيروس كورونا اعتباراً من 9 مارس ويشمل دول بنجلاديش والصين ومصر والهند وإيران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند.

ويشمل هذا القرار سمات الدخول الفورية والقادمين من هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، سواء للعمل أو غيرها بصفة مؤقتة.

وتحث دولة قطر جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة.