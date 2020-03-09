شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تدعو أئمة المساجد لتوعية المواطنين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الأوقاف تعميمًا لجميع مديريات وأئمة المساجد في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وطالبت فيه الأئمة بضرورة توعية المواطنين بأسباب ومخاطر الإصابة بفيروس كورونا وأعراضه، ومراحل تطور الفيروس وكيفية الحماية والوقاية منه.

وذكرت الوزارة في تعميمها الذي حمل عنوان «تنبيه»، الأحد، أرفقت به بعض «البوسترا» عن الفيروس ووسائل الحماية، أنه «على جميع الأئمة الاطلاع على البوسترات المنشورة والتوعية بمضمونها في دروسهم، واتخاذ اللازم نحو النظافة المستمرة لجميع المساجد».

كما طالبت الوزارة مديري المديريات بمتابعة ذلك وطباعة نسخ من «البوسترات» المنشورة وتعليقها في مكان بارز بالمساجد الكبرى وداخل مقار المديريات.