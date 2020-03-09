شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغردقة» تكشف مصير جثة المتوفي بـ«كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عماد حمدي، مدير مكاتب الصحة بالبحر الأحمر، عن إيداع جثة المسن الألماني المتوفي داخل مستشفي الغردقة بسبب فيروس كورونا المستجد، ويدع توماس تلك، 60 عاما، مشرحة مستشفى الغردقة العام، في انتظار قرار النيابة العامة.

وتم تقديم تقرير بالوفاة لإرفاقه بمحضر الشرطة، بالتنسيق مع قسم شرطة الغردقة وشرطة السياحة، لحين التواصل مع مفوض من السفارة الألمانية لتسليمه الجثة، وذلك بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة، وإصدار قرار بتسليم الجثة.

وبعد استلام مفوض السفارة للجثة، سيتم نقلها إلى القاهرة، وإعدادها في أحد المستشفيات، استعدادا لشحنها عبر مطار القاهرة.