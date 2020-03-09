شكرا لقرائتكم خبر عن «الدير»: صلوات تجنيز «الأنبا صرابامون» قاصرة على أعضاء «المجمع» والكهنة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون إن المشاركة في صلوات تجنيز الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس الدير، والتي ستقام، ظهر الثلاثاء، ستكون قاصرة على أعضاء المجمع المقدس والآباء الرهبان والكهنة فقط.

وأعلن الدير في بيان، مساء الأحد، اعتذاره لعدم استقبال أية زيارات سواء للأفراد أو المجموعات غدًا الإثنين أو بعد غد الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه «سيتم فتح أبواب الدير بدءًا من صباح الأربعاء، بعد أن يكون قد تم إيداع الجثمان في المزار الخاص به، لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لنوال بركته».

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت، الأحد، وفاة الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي، عن عمر يناهز 83 عاماً بعد حياة رهبانية دامت لمدة 60 عامًا، بعد أن تعرض لأزمة صحية مفاجئة، الأربعاء الماضى، نقل على إثرها لمستشفى السلام بالمهندسين.