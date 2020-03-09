شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تعلن تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الاستديوهات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الهيئة الوطنية للإعلام خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية لعدد كبير من الاستديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجستي، بهدف رفع مستوى كفاءة العمل بها وتهيئة المناخ المناسب حتى يتمكن العاملين من القيام بدورهم مع العمل على تطوير المحتوى الإعلامي المقدم للمشاهد.

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وقالت الهيئة في بيان لها الأحد، أنه قد تم الانتهاء من أعمال تحديث عدد كبير من الأجهزة الموجودة بالاستديوهات وتطوير البنية التحتية مع تزويد تلك الاستديوهات بكاميرات حديثة وتقنيات عالية الجودة ومنها استديو 10 القناة الأولى.

وأضافت الهيئة الوطنية للإعلام في بيانها، كما سيتم البدء في تحديث وتطوير البنية التحتية لاستديوهات قطاع الأخبار وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وهي ستديو 5، 11، 16، حيث جاء البدء في تنفيذ خطة تطوير وتحديث آليات العمل بالقطاع من خلال عده اجتماعات عقدها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع القيادات وبعض من العاملين بقطاع الأخبار، لمناقشة الأفكار والرؤى التي تسهم في تفعيل دور القطاع والنهوض به وتجويد المحتوى الإعلامي ومناقشة احتياجات العمل به من تحديث وتطوير في الاستديوهات.

وأكد حسين زين خلال تلك الاجتماعات على أهمية تطوير العمل بهذا القطاع الحيوي الذي يذخر بالكوادر البشرية المتميزة مهنياً لتفعيل قدرته على المنافسة ومواكبة المستجدات والأحداث المحلية والدولية المتسارعة وتقديم تغطية مهنية تهدف إلى زيادة الوعي وتنوير العقول.