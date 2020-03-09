شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: خضنا مسارات تفاوض عديدة.. وأبدينا مرونة مع إثيوبيا والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى كان حريصًا على أن يطلع الأشقاء العرب بالتطورات المرتبطة بسد النهضة، والتطورات المتصلة بهذا الموضوع وما توصلنا إليه في هذ المرحلة، والرئيس حريص على التنسيق مع القادرة العرب».

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»: «نعمل دائما عل العمل العربى المشترك والتضامن فيما بين الدول العربية وبعضها البعض، خاصة حينما تكون الأمور بقضايا مركزية وحيوية تتصل بالأمن القومى العربى بصفة عامة».

وذكر أن الانتقاص من الأمن القومى لأى دولة وفى هذه الحالة مصر، يعد انتقاصًا من الأمن القومى العربى في مجمله.

وأضاف أن «مصر خاضت مسارات تفاوض عديدة، وتعمل على التوصل لتفاهم وتوافق، والقاهرة أبدت كل المرونة والتفاهم لمواقف الشركاء الآخرين، وتواصل العمل لتشجيع الأطراف السودانية والإثيوبية على تقدير الإيجابية المتصلة بالاتفاق الذي تمت بلورته والمكاسب المشتركة وفتح قنوات التعاون، وبالتالي تغيير الموقف وإبداء الرغبة في استعادة التواصل والتوقيع على الاتفاق».