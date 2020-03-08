شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الوكالة لفرنسية للتنمية: المرأة أهم عوامل التنمية ونشارك مصر لدعمها اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فابيو جراز مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إن 8 مارس هو يوم نحتفل فيه بما تقوم به المرأة عبر العالم، مشيرا إلى أن فرنسا تعمل كثيرا من أجل أن ترى المساواة مع الرجل، خاصة وأن المرأة تعد عامل كبير للتنمية.

ولفت جراز مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، فى كلمته باحتفالية السفارة الفرنسية باليوم العالمى لحقوق المرأة، إلى اهتمام الوكالة بإرسال رسائل تنمية اقتصادية للمرأة، تتمثل فى اتجاهات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة ، مشيرا إلى استهداف الوكالة الوصول بالمرأة المصرية عام 2030 التى تعيش تحت خط الفقر، بدمجها قى التعليم المهنى للمرأة، موضحا دعم مصر لذلك بشكل ملموس.

وأشار فابيو إلى مشاركة جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة، وبرنامج دعم مشاركة المرأة فى هذه الأعمال المهنية، والاتحاد الأوروبى لدعم المرأة فى كافة المجالات.

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وأكد على وجود حملة إعلانية لدعم تأمين المرأة خاصة من التحرش فى وسائل النقل، مع تمكين المرأة من المعرفة، ووجود برامج لدمج رائدات الأعمال مع قطاع الكهرباء الذى يظهر نشاطهم فى هذا القطاع المهم بالتعاون مع المعهد الاوروبى للتعاون والتنمية.

وافتتح ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة مساء اليوم، أمسية من تنظيم المعهد الفرنسي في مصر بالمنيرة، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) حول موضوع "المرأة والمعرفة".

وشاركت الفنانة هند صبري بصفة "الراعي الشرفي" لهذا الحدث الذي تم خلاله عقد مائدة مستديرة لتناول موضوع المرأة والمعرفة، بمشاركة راندا عبد العزيز محمود (أستاذة بالجامعة الفرنسية في مصر) والدكتورة جميلة بندربوس (جراحة) وجيزيل حادجي ميناغلو (عالمة أثار معمارية) بالإضافة إلى دارسين اثنين بتخصص الكهرباء (بسملة محمد ومحمد خالد) بالمدرسة الفنية للكهرباء تم تدريبهما ضمن برنامج يهدف إلى دعم الاندماج المهني والاجتماعي للشابات والشباب المصريين من خلال تأهيلهم في مجال المهن المتعلقة بالكهرباء والكيمياء والطاقة الصيانة.