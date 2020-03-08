شكرا لقرائتكم خبر عن صور لقاء سامح شكرى ونظيره العراقى فى ثانى محطات جولته العربية الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل سامح شكرى وزير الخارجية، إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن جولته العربية الخارجية، بعد أن التقى الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى.

ونشر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمى بتويتر، صور من استقبال وزير الخارجية العراقى لشكرى، وقال :"استمراراً لمحطات جولته العربية.. وزير الخارجية سامح شكرى يصل الآن إلى العاصمة العراقية بغداد لتسليم رسالة رئيس الجمهورية... ونظيره العراقى محمد على الحكيم على رأس مُستقبليه".



سامح شكرى ونظيره العراقى



وزارة الخارجية

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التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، بالملك عبد الله الثانى، العاهل الأردنى، اليوم الأحد فى مُستهل جولة عربية خارجية، تشمل كل من، السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات.

وأبرز الديوان الملكى الهاشمى، اللقاء الثنائى الذى جمع عاهل الأردن، بسامح شكرى، وقال :" جلالة الملك عبدالله الثانى يستقبل وزير الخارجية المصرى سامح شكرى”.

غادر وزير الخارجية سامح شكرى، مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان فى مُستهل جولة عربية خارجية، تشمل كل من، السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات.

وأنهى وزير الخارجية إجراءات سفره عبر الاستراحة الحكومية بمطار القاهرة الدولى، وغادر على متن الطائرة المتجهة إلى عمان.

ومن المقرر، أن يقوم وزير الخارجية بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قادة تلك الدول الشقيقة.