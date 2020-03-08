شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: نأسف لبيان خارحية السودان بشأن التحفُظ على القرار العربى حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن أسفه لما ورد فى البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية اليوم 8 مارس الجارى بشأن تحفُظ السودان على القرار العربى حول سد النهضة.

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وأكد "حافظ" فى هذا الصدد أن مصر قد قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من مارس، وتلقت ما يؤكد استلام النص؛ وقد حرصت وزارة الخارجية خلال الأيام التالية على استمرار التواصُل مع الجانب السودانى لتلقى أية تعليقات، وهو ما لم يرد.

وأضاف المُتحدث الرسمى - فى بيان اليوم - أن الوفد المصرى قد استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، إلا أن التعديلات اللاحقة التى اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار، كما أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزارى العربى لم يتضمن إلا التضامُن مع حقوق مصر المائية والتأكيد على قواعد القانون الدولى والدعوة للتوقيع على الاتفاق المُعَد.