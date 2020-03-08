شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى كويتي يرد على دعوات طرد المصريين: حد يقدر يستغنى عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الإعلامى الكويتى فهد السلامة على الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر المطالبة بترحيل المصريين بدولة الكويت وفرض مقاطعة على مصر، قائلا: "حد يقدر يستغني عن مصر.. والله المصريين أبطال".

ووجه الإعلامي الكويتي فهد السلامة، صفعة قوية للنائبة الكويتية المعروف بعدائها للمصريين صفاء الهاشم، برفض هجومها على مصر وطلب مقاطعتها خاصة بعد إعلان ظهور بعض حالات كورونا.

وتابع مستهزئا بدعوتها لمقاطعة مصر: هنروح مصر.. قبل أن تولدي وتكتبين هاشتاج مقاطعة مصر صدقني ما كنت تستطيعين السفر وإسالي والديك".

وطالب السلامة بمحاسبة من أطلق هاشتاج مقاطعة مصر ، مضيفا "القاهرة ما نستغني عنها.. والمصريين لا نستغني عنهم".

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