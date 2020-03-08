شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: مد فترة التقديم لحج القرعة حتى 12 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية مد فترة قبول طلبات الحج بالمراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن، وعلى شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف.. لتصبح حتى يوم الخميس الموافق 12/3/2020م بدلاً من الأحد الموافق8/3/2020م .. تيسيراً على المواطنين.

وتجرى القرعة قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية .

وحددت وزارة الجدالية إجراءات واشتراطات تقديم الطلبات على النحو التالى:

•تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب ، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى محافظات الجمهورية ، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به .

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها ( قرعة - سياحة – تضامن ) ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج ، وبمجرد غلق باب التقدم يُعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل منه طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج ، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أى جهة أخرى عقب إجراء القرعة .

وتُقبل الطلبات بمراكز وأقسام الشرطة على النموذج المعد لذلك وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة .

ويرفق بنموذج طلب الحج صورة بطاقة الرقم القومى (السارية) بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج .

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ويدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية للمتقدم تفصيلاً ونوع المرض (لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الإحتياجات الخاصة) ولا يحق للفائز بقرعة الحج المطالبة بأى تجهيزات طبية تتطلبها حالته المرضية فى حالة عدم ذكرها بطلب الحج، حيث لم يتم الإستعداد لها مُسبقاً مع العلم أن ذكرها لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة وذلك دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ولا يطلب من المواطن أية أوراق أخرى أو سداد أية مبالغ مالية بخلاف قيمة نموذج الطلب وقيمة طابع الشرطة.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون مصـــرى الجنسية وكامل الأهلية القانونية لأداء المناسك وألا يقل سن الرجال منهم عن (25) عاماً ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 2/6/2020م الموافق 10شوال 1441هـ ، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه ، أما بالنسبة للسيدات فيشترط وجود محرم لهن لا يقل عمره عن 18 عاماً من تاريخ 2/6/2020م ، وتستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر (45) عاماً فأكثر .

وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق (من سن يوم فأكثر) ومن أقارب مقدم الطلب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة (حال فوز المتقدم) وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة للمرافق الوجوبى يُطلب من الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يُلغى الطلب كاملاً، وبالنسبة للمرافق الغير وجوبى تُلغى فرصة المرافق فقط، وفى حالة الإلغاء يتم التصعيد من الفائزين الإحتياطيين ، وبالنسبة للمرافق صغير السن (ذكور – إناث) يُشترط إستخراج جواز سفر منفصل له ، وتُحتسب التأشيرة الممنوحة له من حصة المديرية من التأشيرات كاملة التكاليف المقررة للحج وما تم إعتماده من خدمات .

ويُعد تقديم طلب الحج من خلال الموقع الإلكترونى أو رقم تلقى الطلبات المشار إليهما، بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على الموقع والتعليمات المعلنة من قبل مديرية الأمن ، وكذا إقراراً بإلتزامه التعاقدى وفى حالة وجود خطأ فى البيانات المدرجة بطلب الحج تكون مسئولية مقدمه ، وإذا تبين مخالفته للضوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

ويُشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج من خلال (حج القرعة - الشركات السياحية - الجمعيات الأهلية – الهيئات) أن يكون قد مضى على آخر حج له خمس سنوات هجرية كاملة، حيث تقبل طلبات الحج هذا العام لمن سبق لهم أداء فريضة الحج آخر مرة عام 1435هـ / 2014م وما قبلها ، ويستثنى من سابقة الحج على سبيل الحصر المحرم لأنثى ( أقل من 45 عام ) لم يسبق لها الحج خلال الخمس سنوات الهجرية السابقة وكذا المرافق الوجوبى لأحد والديه شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من السلطات السعودية بخلاف قيمة تكاليف حج القرعة .