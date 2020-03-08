شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إعادة تطوير المناطق العشوائية واستغلالها سياحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن مخطط تطوير سور مجرى العيون بمصر القديمة، يشمل إنشاء منطقة ترفيهية ومطاعم وحدائق منها بمحيط طول السور بالإضافة إلى مسارح، ودور سينما، وسوق للكتاب، ومناطق خدمات صحية.

وأضافت نائب محافظ القاهرة أنه يتم حاليا إزالة منطقة كوم غراب بمصر القديمة‬‏، وذلك استكمالا لأعمال إزالة المناطق العشوائية والتي تعتبر جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذى وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الحياة والسحلية، وذلك تمهيدا لتطويرها واستغلالها سياحيا، كما تم نقل سكانها لوحدات آمنة ضمن خطة الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.

وكانت نائب محافظ القاهرة أكدت أن أعمال الهدم والإزالات شملت مناطق عين الحياه والمدابغ والفسطاط وأبو السعود العشوائية ومحيط سور مجرى العيون بمصر القديمة، وذلك تمهيدا لتطويرها واستغلالها سياحيا، وذلك جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذى وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة.

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وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة بدأت فى إزالة العقارات المقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة، وأجرت بحثًا دقيقًا لحصر الأسر المستحقة وقامت بتسكينهم فى الأسمرات وأكتوبر، وعلى سبيل المثال منطقة "عين الحياة" كانت تقع بحى الخليفة وامتدت إليها العشوائيات وكانت تعانى معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات بها ونقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.

ويشمل المخطط العام تحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة - ماري جرجس - أبوسيفين - العذراء) والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة.