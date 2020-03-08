شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى بالقاهرة: نلتزم بالوقوف بجانب مصر فى قضايا المرأة ومكافحة العنف ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، إن المرأة لم تصل بعد إلى كامل حقوقها، ولكن قضيتها فى تقدم مستمر، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسى ماكرون

جعل قضية حقوق المراة والمساواة مع الرجل قضية محورية خلال فترته الرئاسية.



وأوضح روماتيه إلى أن مصر تشارك بالكثير من الأنشطة فى مختلف المجالات لدفع قضية المرأة ودعمها، خاصة وأن القضية كونية ولا تخص دولة بعينها.

وأشار روماتيه إلى أن احتفالية السفارة باليوم العالمى للمرأة تؤكد على إلتزام فرنسا بالوقوف بجانب مصر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل وبمكافحة أشكال العنف ضد المرأة وبمشاركة المرأة في كافة مجالات المجتمع.

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وافتتح ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة مساء اليوم، أمسية من تنظيم المعهد الفرنسي في مصر بالمنيرة، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) حول موضوع "المرأة والمعرفة".

وشاركت الفنانة هند صبري بصفة "الراعي الشرفي" لهذا الحدث الذي تم خلاله عقد مائدة مستديرة لتناول موضوع المرأة والمعرفة، بمشاركة راندا عبد العزيز محمود (أستاذة بالجامعة الفرنسية في مصر) والدكتورة جميلة بندربوس (جراحة) وجيزيل حادجي ميناغلو (عالمة أثار معمارية) بالإضافة إلى دارسين اثنين بتخصص الكهرباء (بسملة محمد ومحمد خالد) بالمدرسة الفنية للكهرباء تم تدريبهما ضمن برنامج يهدف إلى دعم الاندماج المهني والاجتماعي للشابات والشباب المصريين من خلال تأهيلهم في مجال المهن المتعلقة بالكهرباء والكيمياء والطاقة الصيانة.

كما سيتم تسليم جائزة قدرها 5 آلاف يورو لصالح مشروع مبتكر في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، وسيقوم مستشار التعاون والعمل الثقافي، جمال أوبشو وهند صبري بتسليم الجائزة.