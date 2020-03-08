شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع جامعة تكساس لتأهيل الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الأحد وفدًا من جامعة تكساس A&Mالأمريكية يضم الدكتور جويس إلكسندر عميدة كلية التربية والتنمية البشرية بجامعة تكساس، والدكتور ماريوس توريس أستاذ ورئيس قسم الإدارة التربوية والموارد البشرية بالكلية؛ لبحث أوجه التعاون بين الجانبين فى المجالات العلمية والبحثية والتعليمية، وذلك بمقر الوزارة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل، بحث الجانبان خلال اللقاء آليات التعاون بين كليات التربية بالجامعات المصرية وكلية التربية والتنمية البشرية بجامعة تكساس A&M، وذلك من خلال البرامج العلمية فى المجالات والتخصصات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة فى مجال تعليم اللغة الإنجليزية، وتدريب الطلاب لتأهليهم كمعلمين فى كافة التخصصات، وخاصة العلمية بما يمكنهم من العمل سواء داخل مصر أو خارجها، فضلًا عن توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب، وكذلك تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين، والتعاون فى مجال الأنظمة التعليمية، واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة، وكذلك التعاون سواء فى المرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا.

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وأكد الوزير على أهمية التعاون بين كليات التربية بالجامعات المصرية وكلية التربية بجامعة تكساس، وخاصة فى مجال إعداد وتدريب الطلاب ليكونوا معلمين مؤهلين وخاصة فى التخصصات العلمية ومنها الفيزياء والرياضيات، مشيرًا إلى ضرورة عقد مذكرة تفاهم بين الجانبين لتحديد برامج ومجالات التعاون، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى دعم العملية التعليمية.

ومن جانبها أكدت عميدة كلية التربية التنمية البشرية بجامعة تكساس حرصها على التعاون مع الجامعات المصرية، وخاصة فى مجال التدريب وتأهيل المعلمين، مشيرة إلى أن البرامج التى تتضمنها الكلية مبنية على تحقيق القيم الأساسية للقيادة والتميز والنزاهة الولاء والاحترام، موضحة أهم شروط القبول ببرامج تعليم وتأهيل الملعمين بالكلية، فضلًا عن السياسة التعليمية بالكلية.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى قائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور حسن البيلاوى رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات.