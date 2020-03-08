شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بريطانيا فى القاهرة: نفخر بالعمل مع يونيسف لتحقيق التعليم الشمولى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الحساب الرسمى للسفارة البريطانية فى مصر، أن المملكة المتحدة فخورة بالعمل مع "يونيسف"، ووزارة التربية والتعليم، لتحقيق ما يسمى بالتعليم "الشمولى" في مصر.

ونشر الحساب، صورا لتكريم بعض الشخصيات المشاركة في تطوير التعليم، وعلق الحساب "المملكة المتحدة فخورة بالعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ووزارة التربية والتعليم لتحقيق التعليم الشمولي فى مصر، قدمنا سويا إصلاحات فى البنية الأساسية وتدريب معلمى المدارس والمشرفين لتحسين من أجل تمكين الأطفال ذوي القدرات المختلفة للوصول لإمكاناتهم الكاملة".



الدكتور طارق شوقى أثناء التكريم



جانب من التكريم

وكانت وزارة التربية والتعليم قد احتفلت بالتعاون مع شركائها، من بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبدعم من السفارة البريطانية فى القاهرة، الخميس الماضى، بالانتهاء من عمل 3 مراجع استراتيجية رئيسية فى مجال التعليم الدامج هي: "أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل موجهات إعداد المواد التعليمية (الورقية والرقمية) للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، ودليل معلم الدمج للصفوف الثلاثة الأولي من المرحلة الابتدائية" والتي تم وضعها في ضوء نظام التعليم الجديد "التعليم 2.0".

و قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لدعم أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة، شملت تدريب معلمى مدارس التربية الخاصة ومعلمى المدارس الدامجة بالتعليم العام والفنى وإقامة العديد من البطولات والمسابقات المحلية والجمهورية وافتتاح فصول مزدوجى ومتعددى الإعاقة لأول مرة فى مصر.

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وقال برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر: "سنواصل دعمنا للتعليم الدامج، لأنه من حق كل طفل، بغض النظر عن ظروفه، الحصول على التعليم الجيد والاستعداد بشكل أفضل للحياة والمستقبل، وكلما كانت المدارس أكثر شمولًا، وكلما زادت ملاءمة أساليب التدريس مع الاحتياجات المتنوعة، زاد عدد الأطفال المستفيدين، ليس فقط ذوي الاحتياجات الخاصة بل جميع أنواع المتعلمين".