شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعفى عملائها من رسوم تغيير مواعيد ووجهات السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى إعفاء الركاب على جميع من رحلاتها الدولية من أى رسوم تتعلق بالتغيير سواء كان لنفس الوجهة أولوجهة أخرى.

وقالت فى بيان على صفحتها على الفيس بوك، بأنه فى إطار السعى الدائم للقيام بدورها فى توفير تسهيلات أكبر لعملائها تعلن "مصر للطيران" عن إعفاء السادة الركاب على جميع رحلاتها الدولية من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى، و ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة من حيث فرض بعض الدول قيوداً على إجراءات السفر إليهــا تزامناً مع تداعيات انتشــــار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وذلك وفقاً لما يلي :

- يشمل الإعفاء التذاكر المُصدرة اعتباراً من 7/3/2020م وحتى 31/3/2020م بغض النظر عن تاريخ السفر.

- يشمل الإعفاء رسوم التغيير فقط مع تحصيل كافة الضرائب و فروق الأسعار إن وجد.

- يُسمح للسادة الركاب بتغيير رحلاتهم لأي موعد يرغبون به لأقصى مدة تسمح بها كل من شروط السعر و نظام الحجز.

- يطبق هذا الإعفاء فقط على تذاكر الأفراد ولا يشمل التذاكر المُصدرة ضمن مجموعات .

- في حال طلب العميل الاسترداد يتم تطبيق شروط الاسترداد كاملة .

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- يسمح بتحويل كامل قيمة التذكرة في صورة قسيمة إلكترونية "EMD Good for Transportation" صالحة للإستخدام في استخراج تذاكر أخرى .

إضافة إلى ذلك: يرجى العلم أنه في حال رغبة السادة الركاب في تغيير تذاكرهم المُصدرة قبل 7/3/2020م يسمح بإعفائهم من رسوم التغيير

أو الـ NO SHOW مرة واحدة فقط، و ذلك للسفر في موعد أقصاه 30/4/2020 م مع تحصيل كافة الضرائب و فروق السعر إن وجد .

يسري العمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخه و حتى إشعار آخر وفقاً للمستجدات .