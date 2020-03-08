​الأوقاف تطلق ​​4 دورات ​مع ​التعليم لتنمية مهارات معلمى التربية الدينية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف أربع دورات تدريبية مشتركة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية، حيث يتم خلال الدورة مناقشة ودراسة كتب : (مفاهيم يجب أن تصحح – ضلالات الإرهابيين وتفنيدها –– فقه الدولة وفقه الجماعة)​، مؤكدة يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

​وتعقد عدد من الدورات منها دورة تدريبية بمحافظة أسيوط يومي 10 – 11 / 3 / 2020م​، و​دورة تدريبية بمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية يومي 14- 15 / 3 / 2020م​، و دورة تدريبية بمسجد النور بالعباسية – بالقاهرة يومي 21 – 22 / 3 /2020م​، و ​دورة تدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين يومي 23- 24 / 3 / 2020م​.​

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، عن مشاركته في معرض محافظة البحيرة الخامس للكتاب، والذي يقام بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، وذلك في الفترة من 12 / 3 / 2020م وحتى 21 / 3 / 2020م، حيث يقدم المجلس باقة متميزة من أهم وأحدث إصدارات وزارة الأوقاف، وذلك بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة، كما يشتمل المعرض أيضا على شنطة الإمام وبها (20) كتابًا بقيمة 100 جنيه فقط ، وشنطة المجلس وبها (10) كتب بقيمة 50 جنيهًا فقط.

و قالت وزارة الأوقاف، يأتى المعرض فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، ومساهمةً منها فى نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي السمح بين جموع الأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة ، وفي ضوء إقامة معارض متعددة تجوب محافظات الجمهورية لتوفير مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأسعار في متناول القارئ وبتخفيضات على جميع إصداراته. Advertisements

وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن خصومات بمنح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 25 %، و صرف عدد (10) أسطوانات علمية مدمجة على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية، وصرف عدد (5)CD على كل فاتورة بمبلغ 150 جنيهًا كهدية، وصرف عدد (2)CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية، و صرف عدد (1)CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيهًا كهدية، و خصم 50% على أسطواناتCD – DVD.