شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر صرف أجهزة تابلت لطلاب الخدمات بالصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استكمال صرف أجهزة تابلت لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالتعليم الثانوى ومنتدبين للعمل بمدارس التعليم الثانوي وكذلك طلاب الخدمات.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ اللازم نحو صرف أجهزة التابلت لجميع طلاب الخدمات "الصف الأول والثانى الثانوى فى إطار القواعد المتبعة فى هذا الشأن، كما طالبت صرف الأجهزة لجميع معلمى الصف الأول والثانى والثالث الثانوى مع ضرورة الإلتزام بالمحددات الخاصة، علي أن يشمل جميع من يقوموا بالتدريس للمواد الأساسية.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية لضرورة مخاطبة المدارس الثانوى بتمكين طلاب الصف الأول الثانوى العام فى المدارس الحكومية والخاصة من تدريب عملى للاختبار الإلكترونى استعدادا للامتحان الإلكترونى التجريبى المقرر عقده 22 مارس الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أنه ينطلق 22 مارس وحتى 2 إبريل المقبل، وبنظام الأوبن بوك، وبدون درجات.

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وأكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم أن الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، مطالبا المدارس بإعلان جدول اختبارات مارس التدريبية لجميع طلاب أولى ثانوى، وتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لمشاركة جميع طلاب الصف الأول الثانوى المستهدفين لأداء تلك الاختبارات التدريبية.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية العام الدراسى والامتحان بدون درجات، مشدد على ضرورة انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الدراسة خلال فترة عقد هذه الاختيارات التدريبية، وانتظام الجدول المدرسي قبل بدء الاختبارات يوميا، مع تفعيل جميع الإجراءات التنظيمية المتبعة في أداء الاختبارات الإلكترونية.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن الاختبارات التدريبية المقرر عقدها في مارس ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

وبحسب الجدول يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا يوم 22 مارس فى مادة اللغة العربية ويوم 23 فى مادة اللغة الأجنبية الأولى و24 فى الاحياء و25 فى الجغرافيا و26 فى اللغة الأجنبية الثانية و29 فى الرياضيات و30 فى الفلسفة والمنطق و21 الفيزياء و1 ابريل التاريخ و2 أبريل الكيمياء.