شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد الفنادق بـ1000 جهاز أشعة فوق الحمراء لفحص العالمين والنزلاء ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الفيروسات وخاصة فيروس كورونا، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار أعلن ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية خلال الاجتماع مع مديرى الفنادق والمراكب العائمة، الذى عقده وزراء السياحة والاثار، والصحة والسكان، والطيران المدنى عصر اليوم على هامش زيارتهم إلى مدينة الأقصر، انه تم الاتفاق على شراء 1000 جهاز أشعة فوق الحمراء (infrared) وتوزيعهم على الفنادق الثابتة والعائمة للكشف على النزلاء والعاملين بها.

وأضاف فوزى أن هذا بالإضافة إلى التعاقد مع شركة أجنبية متخصصة فى سلامة وصحة الغذاء للتفتيش على الفنادق الثابتة والعائمة كمرحلة أولى فى الأقصر وذلك طبقا للمعايير الدولية، وستبدأ الشركة عملها ابتداء من أوائل الاسبوع القادم.

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جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية فى مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتى أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها، كما قامت بإخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء والتى تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.

كما قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار باتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، عن طريق اعداد مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى الغرفة والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات فى بداية كل برنامج تدريبى، كما تم ارسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة اطباء من المديرية عن الاجراءات التى يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على أن تقوم فروع الغرفة بتوفير كل ما يلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذه الدورات.