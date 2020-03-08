شكرا لقرائتكم خبر عن ​​أ​مين الإفتاء: حضانة الطفل حق على الأم للحفاظ عليه ولا يمكن التنازل عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير الحساب الشرعى، أن حضان الطفل الصغير وخاصة الرضيع ليس حقا للأم فقط، بل حق عليها لطفلها لأنه يحتاج إليها وإبعاده عنها يضر بحالته وصحته وهو حق لا يمكن التنازل عنه.

وأضاف خلال بث اليكترونى مباشر لدار الإفتاء، أن الحضانة حق لطرفين هما الطفل والأم ولا يمكن التعدى على هذا الحق أو التنازل عنه فإن كانت الأم لا تريد الحضانة فإن الطفل له حق رفقة أمه.

​​ Advertisements وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى:"من المقرر شرعًا أن إعفاء اللحية مأثورٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها، وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره، وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، ومنها ما رواه البخاري ومسلم -واللفظ له- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ؛ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».

وتابعت دار الإفتاء:"وروى مسلم أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ» أي: الاستنجاء، قال مصعب -أحد رواة الحديث-: "وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ".