شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح 4 أعطال مياه وصرف صحى بالبساتين وحملات نظافة بحلوان والتبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن حى البساتين بإشراف اللواء محمود ضياء رئيس الحى، انتهى من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه ناصية شارع أحمد معوض مع شارع المأذون وأعمال إصلاح صرف صحى أمام عمارة 180 عمارات صقر قريش كما تم إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع اللاسلكى بجوار القرية الذكية وأعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بحارة الزاوية مع شارع حسن ابو صوان وأعمال إصلاح صرف صحى أمام عمارة 16 الشطر العاشر.

وفى سياق متصل نفذ حى التبين أعمال نظافة بمنطقة كورنيش التبين البلد والسينما وكوبرى خضرة والحكر البحرى والحكر القبلى وشارع مخزن الأنابيب.

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كما قام حى حلوان بتكثيف التواجد الميدانى المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية بحلوان وفى إطار ذلك تم مراجعة ميدان ركن فاروق بحلوان كما تم رفع مخلفات رتش بشارع الحرير بحلوان، ورفع مخلفات إزالة كشك مخالف بشارع منصور، كما تم مراجعة الإنارة بشارع أحمد أنسى وشارع برهان وميدان محطة حلوان وإيقاف أعمال مطب صناعى مخالف من قبل المواطنين بشارع صالح صبحى بحلوان وإعادة الشيء لأصله، كما تم عمل حملة نظافة ورفع كفاءة بشارع 3 مدينة الموظفين بحلوان، وذلك تحت اشراف ناهد عبد الكريم القائم بأعمال رئيس الحى.

كما نفذ حى دار السلام حملة إشغالات بشارع الفيوم والملف وتم رفع جميع الإشغالات وتمت الأعمال بقيادة وإشراف شادية جمعة القائم بأعمال رئيس الحى.

وكانت نائب محافظ القاهرة أشرفت على أعمال إزالة منطقة كوم غراب وإخلاء العقار ونقل الأسر المستحقة وتسكينهم بالأسمرات كما تم توفير تابعة للأحياء وهيئة نظافة كوم غراب مصر القديمة، أتوبيسات نقل عام لنقل الأسر.